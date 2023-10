Chorrillos: alcalde asegura que están logrando vencer la delincuencia sin estado de emergencia

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, señaló que su gestión está logrando "vencer la delincuencia" sin "dar pena". Asimismo, cuestionó los reclamos de sus pares sobre la medida (estado de emergencia) decretada el pasado 20 de setiembre por el gobierno de Dina Boluarte ante la ola de criminalidad.

"Nosotros en Chorrillos no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos hecho lo que teníamos que hacer (...). Estamos logrando vencer la delincuencia sin estado de emergencia, sin dar pena, sin estar pidiendo cosas, más comisarías, más policías, solo haciendo lo que tenemos que hacer", declaró a canal N.

PONERSE A TRABAJAR

Asimismo, Velasco Huamán criticó, en la víspera, a otros alcaldes por sus quejas acerca de la falta de presupuesto y herramientas para combatir la delincuencia. En esa línea, el burgomaestre los instó a "ponerse a trabajar" y evitar "dar pena" por televisión nacional.

"También me gustaría dar un mensaje para los alcaldes, basta de estar quejándose, basta de estar pidiendo, basta de estar dando pena en la televisión y a nivel nacional... que no tienen cámaras, que no tienen presupuesto. Hay que gestionar, el alcalde es el que lidera todos los problemas en el distrito", expresó la autoridad edil.