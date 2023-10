Fernando Rospigliosi: Recurren a cortinas de humo para tapar fracaso de medidas contra la inseguridad

El legislador Fernando Rospigliosi señaló que el Gobierno no tiene un plan de seguridad ciudadana y es por eso que las medidas que están dictando para combatir la delincuencia no están dando resultados. Dijo también que están recurriendo a cortinas de humo para tapar el fracaso de sus acciones contra la criminalidad.

“Este gobierno no tiene ningún rumbo en seguridad ciudadana. Han matado a gente en todo sitio, el estado de emergencia puede ser útil, cuando hay un plan, cuando ya se tienen ubicados a los delincuentes, entonces se usa el estado de emergencia, es decir detener a las personas sin mandamiento judicial, intervenir en las casas, pero cuando no hay planes, cuando no hay nada vemos lo que está sucediendo”, sostuvo.

CÓDIGO PENAL

Asimismo, el representante de la bancada de Fuerza Popular cuestionó al Ejecutivo por el decreto legislativo con el que modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos móviles e informáticos, con una pena de entre 12 a 20 años. La sanción llegaría a 30 años si se utiliza explosivos o vehículos motorizados.

“Yo sé que la mayoría de las personas creen que las penas son lo más importante, pero esa es una idea equivocada. Se roban entre 4 mil y 5 mil celulares cada día, y ¿Cuántos son atrapados, sentenciados y procesados? No tiene importancia en ese sentido que la pena sea de 30 años”, declaró el también exministro del Interior al Diario Expreso.