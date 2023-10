Criminalidad imparable en SJL: Dos hombres fueron asesinados a balazos en el sector Mariátegui

Esta madrugada, se registró la muerte de dos hombres más en San Juan de Lurigancho (SJL). Según moradores, los sujetos estaban cerca a un parque en el sector de José Carlos Mariátegui, cuando de un momento a otro llegan dos personas en una moto e inician la balacera.

Pese al estado de emergencia, en menos de 72 horas ya se han registrado seis muertes en el distrito y la preocupación sigue aumentando en los vecinos, aseguran que sus autoridades ni la Policía Nacional pueden parar esta ola de criminalidad que no les permite vivir.

AJUSTE DE CUENTAS

Testigos indicaron que un primer sujeto cae producto del ataque, mientras que el otro se desvanece metros más allá, pues al ver que sus verdugos abrieron fuego, corrió, pero las balas lo alcanzaron, ambos fueron llevados al hospital de Canto Grande, llegando sin vida.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado más datos sobre este suceso, no se descarta que sea por ajuste de cuentas o porque se negaron a pagar cupos a mafias que operan en el distrito y que castigan con la muerte a los que no acceden a sus requerimientos.