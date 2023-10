”Los derechos de los maleantes no pueden estar por encima de los ciudadanos”, afirma Francis Allison

La nueva norma modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos móviles e informáticos, con una pena de entre 12 a 20 años.

La sanción llegaría a 30 años si se utiliza explosivos o vehículos motorizados. Tras darse a conocer, ha surgido la polémica: por un lado los defensores de los derechos humanos de los que delinquen y por otro, los que creen 100 % en la mano dura para enfrentar la delincuencia. Es esta última postura la que defiende el burgomaestre de Magdalena.

Ante esta situación el alcalde se preguntó: “Los defensores de los delicuentes dicen, las cárceles están llenas ¿y?, ¿Qué nos interesa, la comodidad de los maleantes es más importante que la vida de los que amamos? También dicen ¿Cuánto cuesta darles de comer de por vida?; ¿Esa es una preocupación? ¿Si comen o dejan de comer? Surge también la teoría: pueden surgir abusos, entonces por esa posibilidad hay que dejar que sigan matando, eso no puede pasar, creo 100 % en la mano represiva”, sostuvo.

Allison Oyague señaló además que la rehabilitación no existe para aquellos que han cometido delitos violentos, sicariato, homicidio, entre otros.

“Esa persona no se va a rehabilitar, cruzó una linea, en paises desarrollados el criminal va preso de por vida. Solo es romanticismo el hecho de que se rehabilitará después de cumplir la condena. Un elemento peligroso debe ser retirado para que no vuelva a dañar. Mientras construimos penales y fortalecemos a la policía, hay que seguir trabajando; si por el momento no hay penales nuevos y tenemos que meter a un delincuente encima del otro, estarán uno sobre otro” acotó.

DECRETAR EN EMERGENCIA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL PAÍS

Para el alcalde de Magdalena del Mar, es necesaria la declaratoria de emergencia a fin de facilitar las compras en esta materia vinculadas a seguridad, ello permitirá que sean compras por adjudicaciones directas y en plazos cortos.

“Igual que en pandemia, se compra directamente y quien roba, que se vaya preso. No podemos dejar de comprar de manera rápida cuando hay situaciones como falta de seguridad ciudadana, hay que dar facilidades para adquisiciones de materiales o que vaya dinero a inteligencia policial para hacer laboratorios de criminalística por ejemplo” señaló finalmente Francis Alisson.