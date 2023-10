Gloria Montenegro pide que arresten a Tony Rosado tras desnudar a fan en show: "deben clausurar todos sus eventos"

La exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha expresado su indignación y preocupación por un incidente ocurrido durante un concierto del cantante Tony Rosado. En dicho evento, el artista fue captado quitándole la ropa a una mujer que subió al escenario, lo que ha generado una ola de críticas y repudio. Montenegro condenó el hecho, calificándolo de "denigrante" y "deleznable", y cuestionó cómo el público presente pudo aplaudir un acto que pisotea la dignidad de la mujer.

Según Montenegro, este incidente no solo pone en evidencia una violación a los derechos de la mujer, sino también una normalización de la violencia y el machismo en nuestra sociedad. La exfuncionaria cuestionó también la inacción de la Fiscalía, que a su juicio, debería haber actuado de oficio para clausurar el evento y detener a Rosado, ya que este no es el primer incidente de este tipo protagonizado por el artista de cumbia, quien ha estado en el ojo de la tormenta por protagonizar actos machistas y de denigración hacia la mujer.

Montenegro hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas más contundentes contra este tipo de actos. Ella indicó que la Ley 335 de violencia contra la mujer debería permitir que el Ministerio Público intervenga de oficio. Esta ley contempla la violencia física y psicológica, así como el faltar a la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

Asimismo, la extitular del MIMP también hizo hincapié en la necesidad de educar a la sociedad sobre el respeto hacia la mujer y la importancia de no objetivarla. Manifestó que es necesario implementar una educación con enfoque de género y una educación sexual integral para fomentar el respeto mutuo y la dignidad de la mujer.

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre en un club nocturno en Madre de Dios, donde Rosado fue captado quitándole la ropa a una mujer que subió al escenario como parte de un reto promovido por los animadores del evento. A pesar de las críticas, algunos usuarios de redes sociales han responsabilizado a la mujer por el incidente, argumentando que ella subió al escenario de manera voluntaria. En esa línea, Montenegro rechazó estos comentarios, argumentando que el artista, como figura pública, tiene un código de ética que debe respetar y no puede realizar shows de esta naturaleza. Según ella, no se puede justificar este tipo de actos, independientemente de si la mujer subió al escenario de manera voluntaria o no.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que no se normalicen este tipo de actos de violencia y machismo.

"Es necesario dar un paso adelante y empoderar a las niñas y mujeres para que no se permitan actos de esta naturaleza", concluyó.