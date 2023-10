Sergio Tarache: Feminicida sería extraditado en noviembre, según jefe de Interpol

Sergio Tarache Parra, confeso feminicida que acabó con la vida de la joven Katherine Gómez, quemándola viva en pleno Centro de Lima, estaría próximo a regresar al Perú para enfrentar a la justicia por el terrible crimen que cometió.

Así lo dio a conocer el jefe de Interpol Perú, Coronel PNP Aldo Ávila, quien indicó en entrevista para Exitosa Noticias que el proceso de extradición del delincuente extranjero llegó a su etapa final y Tarache Parra volvería a territorio nacional en noviembre.

"Estamos en la etapa final del proceso de extradición (...) ya pasó (por) la decisión del órgano jurisdiccional, ya fue con opinión favorable, ya se encuentra a nivel del Ministerio de Justicia solamente para el refrendo del presidente de la República de Colombia para que se pueda ejecutar la extradición", dijo.

MADRE PIDE APOYO A PETRO

Por su parte, Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmar pronto la fase final del proceso de extradición de Tarache Parra.

"Hace poco estuve en Colombia, estuve en contacto con el Gobierno y ellos aseguraron que me iban a brindar apoyo para agilizar los trámites y se pueda hacer justicia por mi hija (...) Yo les agradezco todo el apoyo que me dieron cuando llegué a Colombia y que se cumpla lo que me prometieron (...) extraditar al asesino de mi hija", sostuvo.