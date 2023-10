Essalud emplea medicina natural para combatir enfermedades crónicas

Foto EsSalud

Cifras oficiales del área de Medicina Complementaria EsSalud estiman que el 70% de los medicamentos que actualmente tenemos disponibles en el mercado farmacéutico, se han desarrollado a partir de compuestos químicos presentes en plantas medicinales con información de uso tradicional. Bajo esta premisa, desde hace 31 años, el Instituto de Medicina Tradicional-IMET de EsSalud, ubicado en Loreto, estudia las propiedades de diversas plantas medicinales, que ya están dejando evidencia de su efectividad, al lograr la remisión de males crónicos como la diabetes y el glaucoma, entre otras afecciones a la salud, sin usar tratamiento farmacológico.

José Aranda Ventura, director del IMET, explicó que el trabajo, de esta suerte de laboratorio natural, consiste en estudiar las propiedades terapéuticas que tienen las plantas de la Amazonía Peruana. Ha sido la validación científica de sus especialistas, lo que les permite usarlas en el tratamiento de numerosas enfermedades con resultados que saltan a la vista.

CIENCIA AVANZA

“A lo largo de la historia del Instituto de Medicina Tradicional-IMET, se habrán realizado mil o mil quinientas investigaciones y la ciencia avanza así, ensayo y error, para el desarrollo de nuevas propuestas terapéuticas. Se van evaluando diferentes dosis, diferentes extractos y formulaciones de plantas, teniendo en cuenta la información de su uso tradicional, y respetando los procedimientos que garanticen la identificación y procedencia de la planta medicinal. Nuestro objetivo es validar científicamente, el efecto farmacológico de estas plantas medicinales”, explicó la máxima autoridad del Instituto de Medicina Tradicional.

PODER CURATIVO

El IMET cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que hace investigación en diversas disciplinas como: Etnobotánica, Taxonomía, Agrotécnia, Química, Biología y Medicina. Estos especialistas trabajando de forma articulada, han dedicado décadas al estudio de las más de 500 especies que habitan en su legendario jardín botánico.

Uno de sus productos estrella lleva su propio nombre DERMOIMET®. Esta pomada, hecha a base de aceites de vegetales de la región, contiene vitaminas liposolubles y un perfil óptimo de Omega 3,6 y 9, los cuales le dan potencial curativo para muchas enfermedades dermatológicas como psoriasis, dermatitis, úlceras en pie diabético, heridas, quemaduras por fricción.

PROPIEDADES

“El expediente de los estudios de este producto fue evaluado por INDECOPI, quien declaró que es materia patentable, así que estamos en trámite para poder hacer el primer registro de patente de invención desde que existe EsSalud” anunció el Dr. Aranda.

Otro producto que vienen investigando, es uno orientado a combatir la Diabetes tipo 2. Se presenta en un sachet, que contiene una serie de especies con un alto porcentaje de fenoles totales que, de acuerdo a los estudios científicos tiene propiedad hipoglicemiante. El testimonio de los pacientes, es la prueba de su efectividad.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad, mis niveles de azúcar estaban al borde del coma diabético y me recomendaron venir con el Dr. Aranda al IMET, quien me recomendó un plan de alimentación saludable y el consumo de este sachet, que ayuda a disminuir la glucosa, polvito para tomarlo diariamente como agua de tiempo. Desde hace dos años mis niveles de glucosa no se alteran y me siento mucho mejor”, señaló la paciente.

CASO INÉDITO

Cuando tenías apenas 13 años, Daniel Ríos fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica. Vino a Lima desde Iquitos para iniciar con las quimioterapias, pero con el paso de los meses, lejos de curarse, presentó persistencia de dicha enfermedad. Luego de visitar numerosos especialistas, Daniel y su madre llegaron al IMET, donde, previa firma del consentimiento informado por sus padres, inició un estricto tratamiento, para ayudar a mejorar su calidad de vida, que incluía plantas con potenciales propiedades anticancerígenas.

Diez años después, Daniel nos cuenta que, tras muchos años de tratarse solo con el plan de tratamiento brindado y monitorizado por el IMET, su enfermedad está en remisión completa, es decir que hoy en día, no hay presencia de cáncer en su sangre.

“Cuando llegué al IMET el Dr. Aranda me ofreció que me ayudaría a mejorar mi calidad de vida, pero nuestra sorpresa ha sido grande al ver que tantos años después, mi enfermedad ha entrado en remisión”, señaló el paciente que hoy ha logrado hacer una vida normal y hasta tener su propia familia.

LOGROS DEL IMET

IMET ha sido tres veces ganador del premio Kaelin, máximo distintivo en ciencias de la salud que organiza ESSALUD anualmente: 2007, evaluaron efecto citotóxico de 5 especies vegetales, 2011, estudio clínico piloto sobre el aceite sacha inchi, para reducir colesterol y triglicéridos, y 2013 afianzaron estudios para desarrollar un producto para la diabetes. En el 2011, ganaron el Premio a la Excelencia Laboral “Mérito extraordinario”, otorgado por ESSALUD, y en los años 2015 y 2021, ganaron Financiación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico(FONDECYT) en asociación con otras entidades.

El IMET, es un órgano desconcentrado que depende de la Gerencia de Medicina Complementaria y ha colaborado para que esta Gerencia sea designada como Centro Colaborador de la OMS, para la Medicina Tradicional y Complementaria para las Américas. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de Salud (OPS) reconocieron, una vez más, a la Gerencia de Medicina Complementaria del Seguro Social de Salud (EsSalud) como único Centro Colaborador en Medicina Tradicional y Complementaria en América Latina, como lo hicieron en el 2019.