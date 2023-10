Sunass: familias sin acceso al agua potable gastan S/790 más que hogares conectados a Sedapal al año

Una familia del distrito de Villa María del Triunfo que no está conectada a la red pública de Sedapal gasta, en promedio, S/25 por metro cúbico (m3) o mil litros de agua. Es decir que, por 4 m3 de agua al mes, paga más de S/100. Por el contrario, un hogar del mismo distrito, conectado a la red, paga S/3 por m3, lo que representa un gasto de S/54 por 13 m3 de agua y alcantarillado al mes.



Es así como, si los hogares no conectados accedieran al servicio de Sedapal, se ahorrarían, en promedio, S/790 por año, sumado a otros beneficios como la mejora de la calidad del agua a consumir y el ahorro en el tiempo empleado para trasladar el agua desde los camiones cisterna hasta la vivienda, que es de 35 minutos diarios en promedio.



Uso y reúso del agua en usuarios sin servicio

Las actividades principales en las que se usa el agua entre quienes la compran, por no estar conectados a la red, es en el lavado de ropa, preparación de alimentos y la ducha diaria. Es de resaltar que el 90 % de esos hogares reúsa el agua en acciones como el regado de patios, los servicios higiénicos, el aseo del hogar y el regado de plantas.



Valoración de los servicios de saneamiento

En comparación con otros servicios, los hogares que sí están conectados a la red pagan un promedio de S/54 al mes, mientras que por energía eléctrica y gas pagan un promedio de S/153.70 y, por telecomunicaciones, que incluye cable, internet fijo y telefonía móvil, S/164.50. Es decir, lo que se gasta al mes en agua potable es la tercera parte del promedio de lo que se paga por energía y telecomunicaciones.



En ese sentido, para promover la valoración del agua potable y alcantarillado, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) viene desarrollando más de 180 actividades a nivel nacional en el marco de la Semana Nacional del Agua Potable, que en Lima Metropolitana y el Callao se desarrollará del 11 al 15 de octubre, bajo el lema “Yo amo al agua”, en paraderos, calles, mercados, colegios, entre otros lugares.