Fiscal Benavides asegura que no retiró a Rafael Vela de la coordinación del Equipo Lava Jato

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides Vargas, habló hoy ampliamente sobre la suspensión, por ocho meses y 15 días, dictada contra el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Como se sabe, Vela Barba fue suspendido de sus funciones por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tras determinar presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, aunque la indagación continúa.

REFORMA DEL 2018

"Quiero aclarar que yo no he apartado al fiscal Vela del Equipo Fiscal Lava Jato, el señor Vela sigue en funciones. La Autoridad Nacional de Control no depende de mí, de la Fiscalía de la Nación, sino que el titular fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es producto de la reforma del 2018 impulsada por el expresidente Vizcarra", sostuvo.

"El procedimiento disciplinario aún no ha concluido y debo recalcar que siempre he pedido el debido proceso para todos y que toda acción disciplinaria debe ser proporcional (…) él tiene mi respaldo al igual que todos los coordinadores nacionales del Ministerio Público, pero le exijo resultados concretos", remarcó Benavides en entrevista con RPP.

DEBIDO PROCESO

Por su parte Antonio Fernández, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dijo que habrá un debido proceso para el caso de Rafael Vela y aclaró que esta investigación, por presuntas acciones que comprometen los deberes de su cargo, por haber comentado aspectos de un proceso en curso e interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, se lleva desde el 2020.