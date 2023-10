Ciudadana colombiana pide ayuda para recuperar cuerpo de su hermana que fue entregado a otra familia por error en la morgue

Marlenis Palomino Pushaina, ciudadana de nacionalidad colombiana que llegó desde su país natal hasta Perú el pasado 8 de setiembre en busca del cadáver de su hermana fallecida, exige ayuda para recuperar su cuerpo luego que por error de la morgue del Callao fuera entregada a otra familia.

Según el testimonio de Palomino Pushaina para Dilo Fuerte, ella llegó a la morgue central del primer puerto para recoger el cadáver de Patricia Palomino, sin embargo, se dio con la sorpresa de que este no estaba ay que cinco días antes había sido entregado a otra familia.

“El 15 de septiembre me voy con mi funeraria a recoger el cuerpo de mi hermana y me dice que no hay el cuerpo de mi hermana que tendría que esperar al técnico porque se había entregado un cuerpo el día 10 de septiembre a las 2:40 a otra familia”, expresó Marlenis.

Tras lo sucedido, la denunciante exigió hablar con el director de dicho establecimiento quien finalmente le confirmó el error de la morgue. “El director me recibe y él me dice que efectivamente había habido un cambio, que el cuerpo de mi hermana había sido entregado a otra familia por error”, agregó.

Según se pudo conocer, los responsables de la morgue se confundieron con el código de identificación de Patricia (343) con el de Osvaldo Ortega Ronaldo (342), cuyos restos llegaron a la morgue del Callao el mismo día.

Dilo Fuerte buscó a la familia de Ortega Ronaldo para saber sus apreciaciones respecto al tema, donde indicaron que no ha habido ningún error en la entrega del cadáver de su familiar. “No es cierto, es mentira, no hubo ningún problema”, fueron las palabras de los familiares.

EXIGE AYUDA PARA LA EXHUMACIÓN

Marlenis Palomino Pushaina señaló que espera que las autoridades exhumen el cuerpo de su hermana para que sea trasladada a su país natal donde familiares y amigos le den el último adiós.

“Me he reunido con las personas de la morgue, un fiscal y con los directivos de Mapfre para buscarle una solución a todo lo que estaba pasando. Ya voy para un mes aquí y los medios los estamos corriendo nosotros como familia, yo quiero que la exhumen sus restos para poderla cremar y llevarla a Colombia”, expresó.