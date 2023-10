Corte del servicio de agua potable: Sunass podría multar a Sedapal con más de 2 millones de soles

El titular de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Mauro Gutiérrez, señaló que se puede multar a Sedapal por no entregar información completa sobre el corte de agua en 22 distritos de Lima, que se ejecutará el viernes 6 de octubre. Al respecto, la Sunass iniciará dos procesos sancionadores sobre la suspensión.

"Cuando no emitieron la información (sobre el masivo corte de agua potable) en el tiempo establecido, se procedió con el inicio de procesos sancionadores y una correctiva. El resultado una sanción que es una multa y dependiendo del grado de la infracción puede llegar hasta 500 UIT", declaró Gutiérrez Martínez a Latina.

CASOS ANTERIORES

El funcionario dijo también que, de encontrarse responsabilidad en la empresa Sedapal, esta sería la primera multa debido a que el proceso abarca no informar correctamente a la población sobre el corte de suministro, tal como sucedió en anteriores casos durante los años 2017 y 2019, informa La República.

"El corte del año 2017 fue por el fenómeno El Niño y no se sancionó porque fue por un evento climatológico. En el 2019 también hubo un corte y fue por obras de la Línea 1, pero fue anunciado y la población no recuerda porque estuvo preparada, pero esta vez no se informó. Sunass no ha sido informado", explicó.