Fiorella Retiz habla sobre novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos

Pese a que prometió no volver a referirse a su ex Aldo Miyashiro, con quien sigue un proceso judicial, la actriz y conductora rompió el silencio y opinó sobre el proyecto durante una entrevista para el portal El Trome.

Retiz presumió sus estudios en actuación y señaló que hizo varias obras de teatro y también una miniserie. Sin embargo, ante la pregunta si trabajaría en la producción de su ex “Perdóname”, la modelo fue tajante: “Yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago. Hay cosas que por dinero no aceptaría”, aseguró.

Sin embargo, muchos internautas hicieron hincapié sobre la promesa que hizo la modelo de guardar silencio sobre referirse a su expareja, Aldo Miyashiro, con quien protagonizó un escandaloso ampay en 2022.

“Ahí va de nuevo la que dijo que no hablaría más del tema”, “’Hay cosas que no haría por dinero’… pero mija ¡si ya las hicisteis gratis!”, opinó el comentarista de espectáculos “Pajita”. Otros comentarios también se refirieron a la promesa rota de la actriz: “me da risa que tenga 30 años y diga que no tiene suerte en el amor, como decir ‘siempre me tocan casados, qué mala suerte’”. “Como dicen, calladita te ves más bonita”.

EN DISPUTA JUDICIAL

Como se sabe, Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro siguen sus diferencias ante el juzgado donde el magistrado encargado será el que decidirá sobre las acusaciones de la modelo contra su expareja.