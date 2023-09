Tras fallecimiento de "Nano" Guerra: Pacientes exigen mejoras en hospitales públicos

El Congreso de la República se encuentra de luto, tras el repentino fallecimiento del congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), quien perdió la vida tras una descompensación en la ciudad de Arequipa.

Como se recuerda, el difunto parlamentario viajó a la Ciudad Blanca para participar de la Convención Perumin 2023, cuando en horas de la madrugada fue trasladado a una posta en la localidad Punta de Bombón, sin embargo, no pudo ser atendido debido a que no había personal médico de turno.

Por este motivo, fue derivado al hospital Manuel Torres Muñoz de EsSalud, en la ciudad de Mollendo, donde lamentablemente llegó sin vida. El deceso del congresista ponen nuevamente el debate sobre las precariedades de nuestro sistema de salud.

PACIENTES EXIGEN MEJORAS

Un equipo de Dilo Fuerte llegó hasta los exteriores del Hospital Cayetano Heredia en el distrito de San Martín de Porres, para escuchar la opinión de los pacientes respecto a las deficiencias del sistema de salud.

"Esto viene desde hace muchos años, el tema de la salud prácticamente está hecho un caos en nuestro país, lo vemos en las provincias y en la selva misma de donde yo vengo, hay muertes diarias porque este gobierno y los anteriores han abandonado el tema de la salud", señaló un ciudadano.

"En las postas a mí no me han colaborado en nada, no me han querido atender, ayer yo llegué aquí (Cayetano), ayer me pudieron dar cita, pero ahorita voy a entrar para ver si me pueden hacer un eco (cardiograma)", indicó una paciente extranjera.

"La situación está bravo por la enfermedad. (los horarios en las postas) no se manejan bien, a su querer atienden, no te atienden bien. Hago un llamado a las autoridades, ellos pueden atender más rápido", manifestó otra paciente.