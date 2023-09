Ante próximo corte de agua: Ministra de Vivienda pide a los ciudadanos no entrar en pánico

La ministra Hania Pérez de Cuéllar, pidió hoy calma a la población de Lima ante el próximo corte de agua en 22 distritos, entre el 6 y 10 de octubre. Además, aseguró que Sedapal publicará un plan de contingencia en las próximas 24 horas e informará de los avance de obras.

"Hacemos un llamado a la calma, un llamado a no entrar en pánico. La programación está controlada, esto no se debe a un problema de desabastecimiento, ni tampoco se debe a un problema de falla técnica. El trabajo es un trabajo sencillo que va a tomarse entre 10 a 12 horas del día viernes, pero la restitución será progresiva. No todos los distritos van a estar afectados al 100 %", dijo.

AVANCE DE OBRAS

La funcionaria señaló también, que a través de la página de Sedapal, del Sistema de Aquafono, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y del Ministerio de Vivienda y Construcción se comunicará a la población el avance de las obras cada seis horas.

"Estamos tomando las medidas para garantizar que va a haber abastecimiento. Obviamente esto genera malestar, esto genera angustia, pero quisiera hacer un llamado a la calma y entender que esta es una obra necesaria. Cambiemos la forma de llamar esto como un gran corte o el megacorte, más bien como una megaconexión", expresó la funcionaria.