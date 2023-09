INEI: El 77,3% de la población del país de 6 años y más de edad usó Internet en el segundo trimestre del 2023

En el segundo trimestre de 2023, el 77,3% de la población del país de 6 años y más de edad usa Internet, cifra mayor en 4,3 puntos porcentuales con relación al mismo trimestre del año anterior y en 18,1 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del año 2019. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Estadísticas de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).



Según área de residencia, en Lima Metropolitana la población usuaria de Internet alcanzó al 89,2%, en el resto urbano 80,0% y en el área rural 51,2%.



Por otro lado, el 79,6% de hombres usó Internet y el 75,0% de las mujeres accedió a este servicio, existiendo una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales, a favor de los hombres.



Población de 19 a 24 años de edad lideró uso de Internet al registrar una cobertura de 95,3%

El 95,3% de la población de 19 a 24 años presentó mayor porcentaje de uso de Internet, seguido del 90,8% del grupo de 25 a 40 años y el 89,8% de entre los de 12 a 18 años de edad. Además, entre la población de 6 a 11 años y en la de 60 y más años de edad, el 61,1% y el 40,2% usa Internet, respectivamente.



Al comparar este periodo de estudio con igual trimestre del año anterior, el mayor crecimiento se observó entre la población de 41 a 59 años de edad (en 6,9 puntos porcentuales), así como en la población de 60 años y más de edad (5,2 puntos porcentuales). En menor proporción se incrementó en la población de 6 a 11 años de edad (3,6 puntos porcentuales) y en el grupo de 12 a 18 años de edad (en 3,7 puntos porcentuales).



Más de 95% de la población con educación superior usó Internet

El 98,0% y el 95,9% de la población con educación superior universitaria y no universitaria, respectivamente, usaron en mayor proporción Internet y presentaron aumentos de 1,2 y 3,6 puntos porcentuales, en comparación con el segundo trimestre del año 2022.



Asimismo, el 86,3% de la población con educación secundaria y el 48,7% con educación primaria o menor nivel accedieron a este servicio, y creció en 4,6 y 5,3 puntos porcentuales, respectivamente, respecto a igual trimestre del año 2022.



Hogares del país donde reside al menos un miembro con teléfono celular llegó al 94,9%

Durante el segundo trimestre de 2023, en el 94,9% de los hogares del país existe al menos un miembro con teléfono celular, cobertura que se mantuvo sin variaciones significativas respecto a similar trimestre de 2022. Sin embargo, con relación al año 2019 se incrementó en 2,3 puntos porcentuales.



La mayor cobertura se presentó en Lima Metropolitana con 97,0%, que al compararlo con igual trimestre de 2022 no mostró cambios significativos. En el resto urbano, el acceso de los hogares al teléfono celular fue de 96,8% y en el área rural de 87,5%.



El 95,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información y Comunicación

El INEI informó que, en el segundo trimestre de 2023, el 95,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información y Comunicación, registrándose una ligera disminución de 0,4 punto porcentual con relación al segundo trimestre de 2022. Mientras que, al compararlo con similar trimestre del año 2019, subió en 1,9 puntos porcentuales.



Por otro lado, el acceso a alguna Tecnología de Información y Comunicación, es mayoritario en hogares cuyo jefe tiene educación superior. Así, en los hogares con jefes que cuentan con educación superior universitaria y superior no universitaria el 99,7% y 99,4%, respectivamente; tienen acceso a alguna TIC.



En cambio, fue menor en hogares donde los jefes alcanzaron educación secundaria (98,2%) y entre aquellos con educación primaria o menor nivel (89,2%).