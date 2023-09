General Arriola: Habrá recompensa por información que permita detención de cabecilla del Tren de Aragua

Esta mañana, Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, anunció que el Ministerio del Interior (Mininter) ofrecerá una recompensa a quien brinde información que permita la captura del cabecilla venezolano de la organización criminal ‘Tren de Aragua’, Héctor Guerrero, alias 'El Niño Guerrero'.

Indicó, en amplia entrevista con RPP, que el sector Interior ya trabaja con las autoridades de Venezuela, y destacó que la Policía Nacional sigue con las "comunicaciones oficiales" permanentes con Colombia, Ecuador, Chile y Perú, con el fin de capturar al sanguinario líder criminal 'El Niño Guerrero'.

"Hay un ángulo rojo de una captura internacional y seguramente el ministro del Interior en breve, si es que ya no lo hizo temprano o ayer, estará indicando las medidas de también ofrecer una recompensa por la captura de esto", indicó. "No sé si me estoy adelantando, pero el sector Interior", aclaró el General Arriola Delgado sobre quién originaría el ofrecimiento de la recompensa.

VIGILAR LA FRONTERA

Dijo también que se lanzó una alerta en la frontera tras el anuncio de las autoridades de Venezuela de una intervención en la cárcel de Tocorón, donde estaba Héctor Guerrero. "Primero mirar muy de cerca la frontera, al mismo tiempo para hacer un análisis, y entonces desde la investigación y la inteligencia también mirar a aquellas personas que tenemos bajo investigación y que son principales miembros de esta megabanda transnacional, Tren de Aragua”, apuntó.

“Para seguir y mirar qué actividades están realizando y si alguna de ellas guardan alguna característica de tratar de recibir o obtener vehículos, inmuebles o trasladarse a algún lugar estratégico que nos daría luces de que estarían esperando a alguna persona, siempre pensando en este delincuente criminal irrecuperable como lo es Héctor Guerrero Flores, alias 'El Niño Guerrero'", añadió.