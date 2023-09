Javier Arévalo: Titular del PJ calificó de "migajas" el presupuesto anual 2024 asignado a su sector

Foto Justo Medio

El titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, se presentó hoy ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del legislativo, para sustentar el presupuesto de su sector, correspondiente al año 2024. Criticó lo que el Ministerio de Economía le asignó para el próximo año a este poder del Estado.

"Nosotros tenemos un presupuesto que nos da Economía que no lo aceptamos. Y no lo aceptamos porque, incluso, esa decisión es ilegal porque no cumple con la Ley N° 28821 (…) Por eso es que no hemos firmado el acta. No podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas", manifestó.

UNA VIDA DIGNA

Asimismo, Arévalo Vela, señaló a RPP, que todos los trabajadores del país, tanto del sector público como privado, "merecen una vida digna", lo que no estaría garantizado con el presupuesto asignado, al menos al Poder Judicial, por el Ministerio de Economía.

"Todos los trabajadores, todos los profesionales, los parlamentarios, los jueces y toda persona de la actividad pública y privada merece una vida digna. Habrá quien lo critique (…), lo que estoy diciendo, mañana saldrá en los periódicos que vine a pedir sueldos para los jueces. ¿Y por qué no?, que me critiquen", sostuvo.