ATU anuncia facilidades para el pronto pago de multas a partir de octubre del 2023

El fraccionamiento consiste en el pago de la sanción en cuotas y en un plazo determinado, pero no aplica para las infracciones por informalidad

Con el objetivo de impulsar el pronto pago de multas por infracciones a la normativa de transporte urbano de pasajeros, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó hoy el reglamento que otorga beneficios a conductores y personas naturales o jurídicas, el cual regirá a partir del 3 de octubre próximo.



Uno de los incentivos es el fraccionamiento, que consiste en el pago de la multa en cuotas y en un plazo determinado, pero no podrá aplicarse para las infracciones por informalidad, como prestar el servicio de transporte público sin autorización o con vehículos no habilitados. Tampoco para los casos en que los infractores hayan causado accidentes de tránsito y agredido a los fiscalizadores o a usuarios del servicio público de transporte en todas sus modalidades.



Asimismo, no aplicaría para las multas que hayan sido antes materia de fraccionamiento, las deudas que se encuentren en proceso de cobranza coactiva menores al 5% de la UIT (S/ 247.5) ni para los costos del servicio de guardianía y/o remolque. Estos conceptos deben ser cancelados una vez aprobado el fraccionamiento.



El otro beneficio implica una rebaja de hasta 50% del valor de la sanción aplicada, siempre que el infractor haya admitido la infracción dentro de los cinco días hábiles de impuesta el acta de fiscalización o notificada la resolución que inicia el procedimiento sancionador. Aquellos que excedan dicho plazo, podrán acceder a un descuento de hasta el 30% del valor de la multa.



Esta ayuda aplica para todas las infracciones y para todos los conductores, personas naturales o jurídicas, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones establecidas, a través del “Formato de reconocimiento de responsabilidad” que estará disponible en todos los canales con los que cuenta la institución.



Es importante precisar que si bien los infractores podrán acceder a estos beneficios, en caso de reincidir las multas podrían llegar a duplicarse.



El reglamento, que regula estos beneficios, fue publicado el diario oficial El Peruano mediante la Resolución de Presidencian Ejecutiva N° 198-2023-ATU/PE.