Alcalde López Aliaga impulsará ley contra terrorismo urbano: Si no lo paramos, luego no nos quejemos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que impulsará la ley contra el terrorismo urbano ante el aumento de la delincuencia. Indicó que lo ocurrido en una discoteca en San Juan de Lurigancho (SJL), no se puede volver a repetir.

"Tenemos que impulsar de una buena vez, una ley que fue derogada, que es el terrorismo urbano. Que pongan una granada a un grupo musical en un evento díganme si no es terrorismo. Estamos llegando a eso y va escalando. Si no lo matamos ahora, después no nos quejemos", declaró.

RESPETO A LA POLICÍA NACIONAL

Asimismo, el burgomaestre metropolitano indicó que la Policía Nacional tiene que tener todo el respeto de la sociedad peruana y criticó que los jóvenes que cometen delitos no tengan una pena efectiva, informa Exitosa.

"Hay que ver esa ley porque estamos en una grave situación de terrorismo urbano. Además, la policía tiene que tener respeto. No puede ser que la policía vaya a la cárcel por hacer su trabajo. Otro tema es el de las penas. No puede ser que alguien que, porque tiene 16 años, no tenga una pena efectiva", agregó.