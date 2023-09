Colegio Don Bosco del Callao anuncia cierre gradual tras 125 años de funcionamiento

El colegio Don Bosco , una centenaria institución educativa en el corazón del Callao , anunció su cierre paulatino. Este centro de estudios ha sido una fuente de educación durante 125 años, formando a numerosos estudiantes que han luego desempeñado roles significativos en la sociedad.

La comunidad de padres de familia y exalumnos recibió la noticia con preocupación. Julio Infantes, presidente de exestudiantes de la institución, afirmó que los exalumnos ofrecen su apoyo a la escuela. “Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas unidos a la obra del Callao para que este cierre gradual no sea una realidad”, aseguró, según informó Prensa Chalaca.

PIDEN QUE COLEGIO NO CIERRE

Más allá de su evidente preocupación, Infantes también explicó que su postura no es de oposición al cierre gradual. Más bien, reconoció que la decisión es del consejo autónomo del colegio, cuyo interés está puesto en lo mejor para todos.

Sin embargo, Infantes también expresó esperanzas de que la clausura no se concrete. “Nuestro deseo es que no se cierre y vamos a ayudar a que ello no suceda. Pero no es una pelea entre la congregación y los exalumnos. Todos estamos unidos, padres de familia, exalumnos, profesores y la obra salesiana, con el objetivo de que este cierre paulatino se logre revertir. Entendemos las razones por la cuales se ha decidido el cierre”, manifestó.

Por su parte, el Colegio de Profesores del Callao también expresó su inquietud por la noticia. Iris López, la decana de la entidad, manifestó su desacuerdo con la clausura. "Estaríamos cerrando la oportunidad de formar niños y jóvenes en valores (que han sido atribuidos por décadas a la institución)".

Por otro lado, la coordinadora de la Red 4, Gloria Ruiz, proporcionó detalles sobre la decisión del cierre gradual, citando una disminución de la matrícula de alumnos debido a que la escuela estaría ubicada en una zona que actualmente no es tan segura.

LA ZONA EN DONDE SE UBICA SERÍA INSEGURA

La Congregación Salesiana del Perú, que supervisa el colegio, expresó en un comunicado que el cierre progresivo es acorde con los lineamientos del Ministerio de Educación (Minedu) y es el resultado de reflexiones e indicadores generados en los últimos 20 años.

Aseguraron que han tomado la decisión con profundo pesar. En el comunicado, los Salesianos de Don Bosco también prometieron que continuarán su trabajo en el Callao, llevando a cabo tareas pastorales en la parroquia local y asegurando que los oratorios San Juan Bosco, Puerto Nuevo y Frigorífico seguirán funcionando con presencia salesiana. También reafirmaron el compromiso de apoyar a los grupos de la Familia Salesiana, quienes asumirán la responsabilidad del Oratorio "San Juan Bosco".