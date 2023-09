Fiorella Retiz pide garantías y responsabiliza a Aldo Miyashiro de lo que pueda pasarle

Fiorella Retiz habló de todo sobre su excompañero de trabajo, Aldo Miyashiro, y además aseguró que ha recibido amenazas por gente del círculo del actor, durante su entrevista para Magaly TV, La Firme.

"Le dije varias groserías, me sentí muy atacada, me seguí peleando con él, le dije que era de lo peor, que lamentaba haberlo conocido en mi vida y que realmente me había arruinado la vida", dijo la exconductora. Esto ocurrió días después que se grabó a ambos besándose y que Miyashiro le pidió que no salga hablar frente a las cámaras de su vínculo.

Luego de revelar detalles de lo que ocurrió después del ampay, Fiorella Retiz pidió garantías para su vida. "Me estaban siguiendo. Esta persona podría hacer cualquier cosa. (...) Lo único que te quiero decir es que, si me llega a pasar algo a mí, mi hijo o mi familia, toda la culpa se la voy a adjudicar a Aldo Miyashiro", señaló.

“EL CHINO” NEGÓ LAS ACUSACIONES

“Nunca en mi vida he amenazado a alguien, jamás, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical... hacerle daño a alguien, llamar de verdad... es algo que no haría”, dijo el también conductor que se tomó varios minutos de su programa ‘La Banda del Chino’ para responder a la exconductora.

“Si esto continua, que espero que no, que pare aquí, que sea una confusión, tendré que revisar con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que soy una persona que ha cometido un delito, porque no lo he hecho”, aseguró el actor, que se mostró relajado en todo momento.

NO CONVENCIÓ

Pese a sus palabras, los usuarios de redes sociales se parcializaron con las declaraciones de Retiz, quien responsabilizó a Aldo Miyashiro si le sucediera algo a ella o a su familia, según declaró para Magaly TV, LA Firme.

“Bien manipulador su mensaje”, “No le creo nada”, “Que cobarde y manipulador es este tipo en serio”, “En boca de mentiroso lo cierto se hace...”, “Nadie le cree”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios compartieron en sus redes sociales.