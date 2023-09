John Kelvin podría regresar a prisión: “incumplió medida cautelar”, dijo Dalia Durán

Dalia Durán confesó que siguen los problemas con su expareja John Kelvin, pues hasta el momento no cumple con el acuerdo de manutención para sus hijos, reveló a un programa dominical.

La modelo cubana reveló que es ella quien asume las responsabilidades financieras de sus pequeños, mientras que Kelvin no aportaría “ni un sol”. Además, aseguró que su expareja no ha cumplido con las restricciones legales impuestas por el tribunal que le dio la libertad, por medio de una medida cautelar, aseguró en entrevista con Día D.

“Él tiene impedimento de salida del país porque está en el sistema financiero como moroso, si va a migraciones en el aeropuerto automáticamente hay alerta roja, al igual que en la frontera, de la misma manera al salir a provincia también tiene que solicitar un previo aviso a un juez cosa que él no ha tenido. Entonces qué quiere decir esto que él, la medida cautelar por la que él salió la incumplió, él volvería a prisión”, señaló la modelo.

NO SIGNIFICA NADA

Pese a ello, señaló que no desea verlo preso, pero que sus acciones podrían llevarlo a ello. En caso de verificarse que John Kelvin quebró las restricciones judiciales, podría volver a prisión en relación con el juicio por violencia psicológica.

Aunque la modelo no quiere ver a su expareja en prisión, dijo que él ya no significa nada para ella. “Él solamente es el padre de mis hijos, para mí no es nada. Y es más, para mí es Jonathan Sarmiento, en absoluto no significa nada”, enfatizó.