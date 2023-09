Covid-19: Minsa aclara que no estamos en emergencia sino en alerta por llegada de variante EG.5

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, señaló que no se ha previsto el aislamiento de la población ni medidas de restricción ante la llegada al país de la nueva variante EG.5 de la Covid-19 o llamada también “Eris”.

Aclaró, además, que en este momento no estamos en una situación de emergencia sino en alerta, por lo que es importante que la población siga vacunándose contra el coronavirus a fin de evitar complicaciones de la enfermedad.

PIDEN VACUNARSE

“Si bien estamos en alerta por la llegada de esta variante al país, no estamos en una situación de emergencia; no se ha previsto aislamiento ni restricciones. Si la población pone de su parte y se vacuna, sobre todo las personas que están en los grupos de riesgo, no hay que preocuparse más de la cuenta”, señaló.

Finalmente, Vásquez Sánchez indicó que la variante “Eris”, por su rápida capacidad de contagio, puede avanzar de forma acelerada y aumentar el número de pacientes, incluso poniendo en riesgo el sistema de salud por el incremento de atenciones. Reiteró a los ciudadanos vacunarse.