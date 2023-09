Hospital Almenara realizó más de 6 mil 500 sesiones de tratamiento contra el cáncer

Las sesiones de quimioterapia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud) se convierten en la mejor arma para derrotar al cáncer.

Entre enero y julio de este año se practicaron más de 6 mil 500 sesiones de tratamientos ambulatorios oncológicos. Diariamente, un promedio de 100 pacientes se somete a radiaciones con la esperanza de vencer a este enemigo invisible. En total, son más de 3 mil pacientes.

En esta batalla, la prevención juega un rol fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y derrotar a la enfermedad. Y eso lo tiene claro el doctor Jaime Puicón Panta, especialista en oncología

“Las patologías oncológicas con mayor demanda para la administración de quimioterapia son el cáncer gástrico, de pulmón, mama, colon, testículo, próstata, melanomas y linfomas de Hodgkin, entre otros”, explicó el especialista.

Los casos de éxito

A Justina Roque Atau, de 58 años, le detectaron cáncer de linfoma de colon en abril pasado. Desde entonces recibe quimioterapias periódicas que le están dando una dura batalla a la enfermedad.

“Voy por la cuarta quimioterapia y gracias a Dios he visto resultados positivos. Por ejemplo, ya no presento cuadro de cólicos que eran terribles. No se han vuelto a repetir y solo me faltan dos quimioterapias para terminar con el tratamiento. Siento que mi salud ha mejorado”, afirma esperanzada, Justina.

Otro caso destacado es el de Ethel Martínez Casimiro, a quien el año pasado le detectaron un cáncer agresivo al endometrio estadio I. Hoy, a sus 41 años y tras varias sesiones de quimioterapia, le practicaban 8 semanales, hace su vida con normalidad y de forma muy activa.

“Sigo con vida, hago ejercicios y ahora mi misión es servir a los demás”, Finaliza Ethel, con el ánimo de cualquier persona que vuelve a empezar.

Ellos son solo dos pacientes de los cientos que enfrentan esta dura lucha contra la enfermedad y que en EsSalud encuentran un aliado para encarar el tratamiento de la mejor manera.

Cabe mencionar que los pacientes califican a los tratamientos según su condición física y psicológica. De ello depende, en buena medida, su nivel de tolerancia a los procedimientos clínicos y asegurar la efectividad de las quimioterapias.