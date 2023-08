Mujer extorsionada por préstamo de 60 soles: “Vivo aterrada y no salgo de mi casa”

Una mujer vive un infierno en su vida diaria después de que solicitó el préstamo de 60 soles para comprar medicina en beneficio de su bebé de casi dos años.

En declaraciones en Dilo fuerte, la víctima contó que producto a estos delincuentes quienes día a día le incrementan los intereses del dinero prestado no sale de su vivienda por precaución.

“Vengo siendo extorsionada por estas personas. Lamentablemente estoy aterrada, asustada y no salgo de mi casa”, declaró.

CAMBIO DE VIDA

Esta situación ha complicado sus planes que tiene en la vida, ya que reveló que ni siquiera puede estar parada en la puerta de su vivienda por el temor de que los ladrones arremetan contra ella y su bebé.

“Mi vida cambio total. No salgo ni a la puerta de mi casa por el temor de que pueda matarme a mí y a mi pequeña”, sostuvo.

LA POLICÍA LE DA LA ESPALDA

Estos acontecimientos han hecho que recurra a los agentes de la PNP para solicitar algún tipo de protección, pero los efectivos hicieron caso omiso a su pedido.

“La policía no hace nada. He denunciado a la comisaría y nada. Lo único que me han dicho es esperar que el fiscal tome mi caso y pueda escuchar mi testimonio”, sostuvo.