Caso Dachi: reparación civil de S/5 mil dictada por el PJ no cubre ni los gastos de operación

El día de ayer 30 de agosto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria-San Luis sentenció a un año y seis meses a Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui por el delito de abandono y crueldad animal, tras acuchillar a la perrita Dachi y publicar el ataque en redes sociales.

Además de la sentencia privativa de libertad, se determinó que el agresor de 32 años pagará un total de S/5 mil por reparación civil, sin embargo, dicho monto no cubre los gastos ni exámenes, internamiento en UCI, operación y recuperación de la perrita acuchillada.

“NADIE AYUDÓ, SOLO LADY GUILLÉN”

Solo la principal intervención quirúrgica costó cerca de S/8 mil y los gastos fueron asumidos por la veterinaria Animal Surco 24 Horas en colaboración con el programa Dilo Fuerte de Lady Guillen de Panamericana Televisión.

"Una cirugía acá, de esa magnitud, en este centro veterinario y con toda la tecnología que no existe a nivel nacional de esta calidad, no baja de S/8.000, pero al centro veterinario no se le pagó ni un sol. La única persona que ha venido acá y nos ha apoyado de diferentes maneras es la señora Lady Guillen, nadie más", dijo el administrador José Cevallos, representante de la clínica veterinaria a La República.

La perrita fue atendida en un veterinario, pero luego fue trasladado a otro centro médico debido al pedido de la dueña del animal. Según la veterinaria Animal Surco 24 Horas, detectó que había órganos internos lesionados y que no fueron atendidos, por lo que la intervinieron nuevamente y el proceso resultó exitoso.