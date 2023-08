Alfredo Benavides demandó a modelo israelí por acusarlo de pedófilo

El cómico Alfredo Benavides respondió a la denuncia hecha por el modelo israelí Eyal Berkover, quien acusó al hermano de Jorge Benavides de pedofilia. El humorista aseguró que tomó acciones legales y negó la versión del exchico reality.

“Esta noticia fue levantada irresponsablemente por portales de noticias y portales televisivos, en donde, prácticamente, me exigían que salga a hablar”, señaló por medio de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

Añadió que decidió tratar este tema por la vía legal, además, que rechaza las acusaciones del modelo y que la demanda correspondiente a Berkover “ya fue presentada ante el Poder Judicial”.

POLÉMICA

Eyal Berkover acusó a Benavides, Castañeda y a otros integrantes de programas de competencia de realizar fiestas con menores de edad. Por medio de sus redes sociales, hizo la alarmante acusación contra Benavides.

“Hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida La tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiestas con muchas drogas y muchos tragos. No sé cómo todavía no tiene denuncias. Quizá pagaron coimas”, escribió como respuesta a un comentario del usuario en Twitter “Pajita”.