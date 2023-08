Panamericana Televisión recibe reconocimiento de Inter Artis Perú por cumplir con sus artistas

En el doceavo aniversario de Inter Artis Perú, sociedad de gestión colectiva autorizada por Indecopi, Panamericana Televisión fue reconocida por su labor con el cumplimiento continuo y oportuno con los derechos de propiedad intelectual de los artistas audiovisuales.

“Es un honor, un gusto y una satisfacción personal pagar las regalías tal y como corresponde mensualmente, de acuerdo a las declaraciones estrictas, supervisadas, vigiladas, concordadas y validadas”, dijo Claudia Vivanco, apoderada y gerente legal de Panamericana Televisión, quien recibió el reconocimiento a la casa televisiva.

Varios artistas peruanos asistieron a este evento y no solo agradecieron a Panamericana por ser el hogar que los vio nacer, sino porque sienten que sus derechos son reconocidos y validados por la entidad.

“Panamericana fue la casa que me vio nacer a comienzos de los ochentas. (…) Gracias por cumplir con nuestros derechos, con nuestras regalías, gracias Panamericana y larga vida”, señaló el actor Ramón García. Igualmente, el recordado Javier Valdés agradeció a la televisora por reconocer su derecho.

“Un agradecimiento por esta alianza estratégica con Inter Artis Perú y por cumplir con el pago de regalías. Muchas gracias”, expresó el también director. En la misma línea se pronunció el primer actor Gianfranco Brero: “Hoy se ha reconocido a Panamericana Televisión como un pagador puntual de los derechos de los artistas y eso es muy importante. Gracias Panamericana”, dijo el también presentador.

Dante Casanova también recordó sus inicios en Panamericana Televisión a inicios de los años sesenta “cuando las telenovelas aún se transmitían a blanco y negro” y agradeció a la empresa por no olvidarse de sus artistas. “Estoy muy agradecido por la colaboración de Panamericana con Inter Artis Perú, porque las regalías no son regalos, pero les agradecemos muchísimo ese gesto maravilloso que no vamos a olvidar nunca”, finalizó.

INTER ARTIS PERÚ

Es una Sociedad de Gestión Colectiva, autorizada por Indecopi, que se encarga de proteger los derechos de los actores y actrices que aparecen en los materiales audiovisuales a nivel nacional e internacional de cualquier medio empresarial.