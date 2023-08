César Acuña apelará a multa de la Sunedu contra la UCV

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anunció que apelará a la multa interpuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), contra la Universidad César Vallejo, por celebrar el cumpleaños de su fundador.

En declaraciones a la prensa trujillana, el también líder de Alianza Para el Progreso (APP) cuestionó la sanción interpuesta contra su universidad y descartó que dicha casa de estudios haya destinado fondos para financiar su agasajo.

"Yo he averiguado que la sanción que ha impuesto la Sunedu no es acorde al reglamento que hoy está cumpliendo [...] Esa sanción la vamos a apelar. Quiero decir que, sinceramente, es una mala información. No es cierto que yo celebro cumpleaños con dinero de la universidad", dijo.

SOBRE LA SANCIÓN

Como se recuerda, la Sunedu dispuso multar a la UCV con más de un millón de soles por, presuntamente, financiar la fiesta de cumpleaños de Acuña Peralta, una actividad que "no tiene vinculación con ningún fin universitario".

"Se sanciona a la Universidad César Vallejo S.A.C. con una multa total de S/1.160.363,38 por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 3.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2015- MINEDU, por haber pagado S/909.897,65 al señor Richard Frank Acuña Núñez durante los ejercicios 2017 y 2018 y haber realizado un gasto de S/180.506 para celebrar el cumpleaños del señor César Acuña Peralta, los cuales no tienen vinculación con un fin universitario", precisaron.