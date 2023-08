Cercado de Lima: anciano lleva pagando más de 100 mil soles de extorsión a prestamistas del “Gota a Gota”

Una persona de la tercera edad dedicado al comercio de gas domestico en el Cercado de Lima, denunció que integrantes del esquema ilegal "Gota a Gota" lo vienen extorsionado y amenazado de muerte tras pedir un préstamo de 35 mil soles en el año 2019.

El ciudadano de nombre Clemente Huanaco Román, señaló que antes de la pandemia, a la persona quien le prestó el dinero le abonaba un monto de 200 soles diarios y pasado la emergencia sanitaria 100 soles, siendo el último pago ayer martes, 22 de agosto del presente año.

Ante esta situación, señaló que se ha acercado a denunciar el hecho a la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de la Nación, sin embargo, no ha recibido ninguna atención.

“Yo lo que quiero es justicia para aclarar las cuantas con el prestamista, pero con una autoridad. Hasta la fecha he pagado 104 mil soles. Aquí tengo todas las pruebas de los pagos firmados con fechas incluidas”, señaló la víctima.

Asimismo, indicó que los delincuentes han llegado a invadir su domicilio para exigirle que siga pagando. Incluso, ya se han llevado varios balones de gas de alto valor como parte del pago.

“Se estacionan en la puesta de mi negocio y me dicen que tenga que pagar. Vienen varios de sus amigos y se quieren robar todo lo que tengo (…). Las amenazas son todos los días, me dicen que me van a quietar la vida. No sé cómo hacer, quiero justicia”, expresó.

La víctima pide a las autoridades que hagan caso a su denuncia, debido a que su vida corre peligro si no llega a cumplir con los pagos diarios. “Las autoridades me dicen que ya no pague, pero si no pago me amenazan y me matan”, acotó.