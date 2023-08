Alfredo Benavides y André Castañeda son acusados de pedófilos por modelo

Gran polémica. El cómico Alfredo Benavides y el modelo André Castañeda han sido acusados de pedófilos por el modelo israelí Eyal Berkover, que aseguró ser testigo de hechos ilegales durante su estancia en Perú y que recibió amenazas.

Por medio de sus redes sociales, Berkover compartió fotos de los personajes señalándolos de pedófilos y pidió a sus seguidores que los etiqueten, pues él había sido bloqueado por Benavides y Castañeda.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El usuario de Twitter “MeDicenPajita” opinó sobre el supuesto romance entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, en ese momento el modelo israelí se pronunció: “Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad”, manifestó, luego indicó que André Castañeda también estaba implicado. “Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía cómo no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, reveló.

Pero no quedó allí las acusaciones contra Benavides, pues dijo que se pelearon porque el cómico lo amedrentó: “Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mier** de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, escribió en su post.

LO NIEGA TODO

André Castañeda negó lo dicho por Eyal Berkover y dijo a un medio local que “si tiene pruebas, que las presente”, además, aseguró que el modelo está “picón” porque no lo dejaron quedarse en el país: “Es fácil difamar cuando no estás en el país y no vas a regresar. Seguro está difamando para ver si alguien le da algunos dólares por hacer escándalo”, declaró para el diario Trome.