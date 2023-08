Pareja de ancianos vuelve de viaje y se entera que sobrina habría rematado su vivienda por $40 mil

La vida de la señora Adith García Macedo y su esposo Luis Palma cambió drásticamente luego de un viaje. Al regresar a su casa ubicada en el distrito de Surquillo se encontraron con la sorpresa que su casa había sido vendida a desconocidos, sin ningúna autorización previa.

La pareja de tercera edad retornó con la intención de entrar a su hogar, no obstante, encontraron a extraños en su propiedad. Al solicitar que se retiraran y al obtener una negativa de los invasores, la pareja se vio obligada a llamar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la intervención policial se detuvo a trabajadores que estaban realizando trabajos de construcción en la propiedad y se identificó al supuesto comprador del inmueble. El implicado afirmó haber adquirido la casa a Paola Figueroa García, quien resultó ser una sobrina a la que la pareja había cuidado desde su infancia.

SOBRINA IMPLICADA EN ESTAFA

Según los afectados, la mencionada sobrina habría abusado de su confianza para realizar una venta que no le correspondía. La pareja de ancianos expresó su dolor al encontrar su hogar en mal estado. Manifestaron que la sobrina carecía de empleo y fue acogida en su casa por cariño.

“Todo está destruido como si alguien le hubiera bombardeado [...] Mi sobrina no tenía trabajo, por cariño las he visto de niña y las he cuidado, las traje acá de buen corazón. Le dije: ‘Paola, vamos a mi casa’, de paso me acompañas, me cuidas y cuando yo salga de viaje te quedas a cargo”, declaró la anciana a Domingo Al Día.

La señora Adith relató que la sobrina se quedaba a cargo de la casa durante sus viajes. En relación a las denuncias, los presuntos nuevos propietarios aseguraron que pagaron un total de USD 40 mil por la propiedad. De acuerdo con los documentos mostrados, el pago se realizó en tres partes: primero el 10%, luego el 40% y finalmente el 50% del total.

En un video entregado a las autoridades, se observa la presunta entrega del dinero a Paola Figueroa. La acusada de estafa sostuvo que denunciaría a las personas que la acusan y alegó que es víctima de amenazas. Los cónyuges Adith García Macedo y Luis Palma piden justicia para recuperar su casa, donde vieron crecer, jugar y compartir a sus sobrinos.

Finalmente, los ancianos mostraron documentos que acreditan que son los propietarios del predio, como los recibos de servicios básicos y testimonios de vecinos que corroboran su posesión.