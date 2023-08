MEF pide a la Municipalidad de Lima “respetar” contrato de peajes con Rutas de Lima

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, opinó acerca de las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien habló sobre el cobro de los peajes por parte de Rutas de Lima e hizo un llamado al burgomaestre de la capital para que “respete” el contrato con la concesionaria.

De igual manera, Conteras precisó que su institución no apoyará financieramente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para llegar a un acuerdo con Rutas de Lima.

"El MEF no dará financiamiento a la MML. Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo. El MEF no dará financiamiento, lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes. Lo que no queremos es que se rompa el contrato, que se respete, porque afectaría la inversión", mencionó.

DECLARACIONES DE LÓPEZ ALIAGA

El último viernes, la autoridad de Lima señaló que en el tiempo que no se pronunció a la ciudadanía se encontraba renegociando los contratos de los peajes, pero no pudieron llegar a un acuerdo.

"En estas últimas semanas he estado dedicado al 100 % a negociar, lamentablemente, con una contraparte corrupta. A pedido del señor ministro de Economía, hemos tenido negociaciones, hasta el día de hoy", precisó.