Reportera de "Dilo Fuerte" encara a extorsionador del "gota a gota" en Villa El Salvador

En el distrito de Villa El Salvador, una valiente reportera del programa "Dilo Fuerte" encaró a un extorsionador del "gota a gota", quien llegó hasta la vivienda de su víctima ubicada en el cruce de las calles Modelo y Alfa, para amedrentar su vivienda.

Al percatarse de la presencia del motorizado de nacionalidad colombiana, la víctima le pidió a la reportera y su camarógrafo que no se asomen a la puerta, sin embargo, la valiente mujer de prensa confrontó al sujeto, quien en todo momento negó ser un extorsionador.

"No mi amor, yo no la estoy (extorsionando), venía a buscarla (a la víctima), yo no trabajo (con el gota a gota), le vendo gaseosas a ella, dígale que soy Andrés, ella sabe que no la vengo a acosar", indicó el sujeto, quien optó por retirarse en su moto lineal.

INTERESES

Luego de este suceso, la víctima de los extorsionadores señaló que hizo un préstamo el pasado mes de marzo por el moto de 400 soles, el cual canceló puntualmente, al ver que no hubo ningún inconveniente, decidió sacar un segundo préstamo, el cual tuvo algunos problemas para cancelar a tiempo debido a problemas de salud.

Pese a ello, la mujer logró pagar su deuda, sin embargo, a los tres días de efectuar el pago, se le acercan otros sujetos para decirle que "compraron" su deuda- la cual ya había cancelado- por el monto de mil soles, y que le iban a cobrar los "intereses" de dicho monto, el cual iba a aumentar con todas las "visitas" que le harían.