EsSalud: adulto mayor supera con éxito operación de alta complejidad por extraño diagnóstico de situs inversus u órganos invertidos

Un hombre de 77 años de edad sufría de constantes dolores abdominales que lo llevaron hasta el hospital de emergencias Grau del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde fue evaluado y le solicitaron ecografías, tomografías, resonancia magnética y análisis de sangre para conocer su real diagnóstico.

“El paciente presentaba cálculos a la vesícula en un estadio muy avanzado, ya que se habían trasladado hasta el conducto biliar, poniendo en riesgo su vida, por lo que debía ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, al tener los órganos invertidos, la operación demandaba mayores esfuerzos”, explicó el Dr. Carlos Martínez Cevallos, jefe del servicio de Cirugía General del hospital de emergencias Grau.

El situs inversus es una extraña malformación congénita que se caracteriza por la presencia de los órganos dentro del cuerpo en el lado opuesto. Por ejemplo, el corazón que debía estar al lado izquierdo se encuentra a lado derecho.

“La dificultad en este caso es que los cálculos a la vesícula habían comenzado a migrar. Por ello no podían ser retirados a través de una endoscopía, sino que debía realizarse una intervención quirúrgica, lo cual representó una operación de mayor complejidad”, detalló el médico especialista.

Sin embargo, el resultado fue exitoso y el paciente pudo salir de alta cuatro días después. “Me siento muy agradecido con los médicos que me han tratado. Yo no entendía por qué me dolía tanto el vientre y cuando supe el diagnóstico tuve temor por mi condición de órganos invertidos que tengo desde el nacimiento”, declaró el paciente, Miguel Miyahira.

La operación, que duró aproximadamente dos horas, estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por el Dr. Carlos Martínez y el Dr. Miguel Ortega, el residente de cirugía Dr. Junior Hinojo y un equipo altamente especializado del centro quirúrgico, conformado por anestesiólogos e instrumentistas.

La condición de situs inversus solo se presenta en una de cada 10 000 personas y no está relacionada directamente con los cálculos a la vesícula ni a otra enfermedad. Sin embargo, cualquier diagnóstico en estos pacientes debe ser analizado de manera inmediata, en caso requiera alguna operación, ya que esta implica mayor dificultad.