“Will Smith peruano” pide no se expulsado: “Tendría una prohibición de 15 años de ingreso al Perú”

El “Will Smith peruano” el popular personaje interpretado por el venezolano Yashual Eduardo Avila Abello, que se hizo conocido por ser físicamente parecido al actor Will Smith, reveló que no lo está pasando nada bien en Perú tras conocer que tiene orden de salida del país.

A través de una entrevista con Dilo Fuerte, Avila Abello señaló que, tras acercarse a la sede de Migraciones para saber el estado de trámite de su carné de permiso temporal de permanencia, fue informado que tiene una alerta migratoria y una sanción.

“Hice la solicitud de mi carné, que ya iba a cumplir un año y no tenía información al respecto. Me acerque a la ventanilla y me informaron que tenía una alerta migratoria y una multa. Además, me dijeron que podría ser expulsado del país con una prohibición de ingreso de 15 años”, expresó.

En ese sentido señaló que, Migraciones no le ha notificado sobre su situación migratoria en el Perú, pese a que el hizo los tramites de su esposa y de sus menores hijas para regularizar sus documentos de estadía en el país.

por su parte, su abogado señaló que estos días se acercaran a la sede de Migraciones para conocer la situación migratoria de Yashual Avila, además de pedir toda la información sobre la alerta migratoria en su contra.

PIDE QUEDARSE EN PERÚ

Will Smith peruano” pidió a las autoridades no ser deportado del país ya que el ha hecho una vida en el Perú junto a su esposa e hijos.