EsSalud: Red Almenara aplicó más de 15 mil dosis contra el neumococo a niños y adultos

La Red Prestacional Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud), informó que en lo que va del año, inmunizó a 15 087 personas contra el neumococo. Estas dosis fueron aplicadas en campañas de vacunación, en los centros de salud de la red y de manera regular, de acuerdo con los horarios de atención establecidos.



La Lic. María Teresa Loayza, coordinadora de enfermería del Policlínico Francisco Pizarro de la Red Prestacional Almenara, detalló que de las vacunas administradas se colocaron 11, 921 dosis a niños menores de 2 años y 3,166 dosis a niños mayores de 2 años hasta adultos.

“Vacunarse contra el neumococo evita que tengamos una enfermedad invasiva que genera que los pulmones se obstruyan con fluidos y no podamos respirar. Por eso, invitamos a toda la población asegurada a vacunarse, de lunes a viernes en horarios de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.”, mencionó.



La especialista precisó que a todo menor de dos años se le aplican tres dosis (2 meses, 4 meses y al año) en la zona del muslo de la pierna; mientras que, a todo niño mayor de dos años y adultos se les aplica la dosis en la zona del brazo.



Asimismo, hizo un llamado especial a los asegurados para que completen la dosis contra el neumococo en los diversos establecimientos de EsSalud a nivel nacional, según el esquema de vacunación del menor de 5 años, al adulto de 60 años a más y en mayores de 5 años con alguna comorbilidad.



Barrido Nacional de vacunación



Para prevenir enfermedades como la poliomielitis y el sarampión, el Seguro Social de Salud se sumó al Barrido Nacional de Vacunación que empezó los primeros días del mes de julio, esperando inmunizar a más de 4500 niños asegurados.

Cabe precisar que, estas vacunas están protegidas y conservadas con la respectiva cadena de frio, la cual mantiene a cada una de ellas en temperaturas adecuadas y son controladas por los profesionales de la salud.