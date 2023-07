Sada Goray: madre de empresaria afirma que su "hija ha omitido cosas, pero no ha mentido"

Victoria Chong, progenitora de la empresaria Sada Goray, aseguró que su hija "omitió cosas" en su declaración ante el Ministerio Público sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Asimismo, criticó la manera como las autoridades intervinieron a su hija en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Creo en Marita Barreto (coordinadora del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder), porque dijo que iba a proteger a mi hija (…) Mi hija ha omitido cosas, pero no ha mentido porque no era su responsabilidad decirlas. Ella ha omitido esa información, pero no era su información”, expresó.

PLATA DE LOS POBRES

“La tomaron presa en el aeropuerto como una delincuente. Ella vino a firmar porque le correspondía, en ningún momento se ha corrido de la justicia (…) además ella es una mujer que ha creado un producto para el fondo Mi Vivienda a fin de que no roben la plata de los pobres”, agregó.

La angustiada madre dijo también, que su hija se reunió por espacio de tres horas con Marita Barreto y también se contactó con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de dar su versión. Por eso, hasta el momento no entiende lo situación por la que está atravesando, informa Latina.

REANUDAN AUDIENCIA

El Poder Judicial reanudará este lunes, 31 de julio, la audiencia sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray Chong, el periodista Mauricio Fernandini Arbulú y otros investigados por corrupción durante el gobierno del golpista Pedro Castillo Terrones.