Fiestas Patrias: conozca los horarios del transporte público en Lima y Callao en feriado

A pocas horas de celebrar el 202º aniversario de independencia del Perú, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó a la ciudadanía los horarios que tendrán los servicios de transporte público en Lima y Callao los días viernes 28 y sábado 29 de julio.

METROPOLITANO

El servicio de Metropolitano funcionará con sus servicios regulares de las líneas A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 pm, mientras que el servicio Expreso 4 trabajará de 6 a.m. a 8 p.m. Por otro lado, los buses alimentadores se desplazarán de forma regular hasta las 11 pm y el Lechucero circulará de 11:30 p.m. a 4 a.m.

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

Informan que la Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a. m. a 10 p. m., con un intervalo de paso de trenes de 8 a 15 minutos.

CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Los corredores complementarios Rojo, Morado y Amarillo operarán con sus servicios usuales de 5 am a 10:30 pm.

SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR

El servicio de transporte regular atenderá desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche. Por otro lado, los servicios de taxi autorizado funcionarán las 24 horas del día

La ATU recomendó tomar las precauciones del caso con el fin de evitar inconvenientes en estas Fiestas Patrias.