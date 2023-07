Iván Pereyra: exgerente de EsSalud rechaza versión de Rosa Gutiérrez sobre presuntas irregularidades

El exgerente general de EsSalud, Iván Pereyra, rechazó las aseveraciones de la exjefa de la institución Rosa Gutiérrez, quien lo vinculó con presuntos hechos de corrupción en el seguro social. Dijo que estuvo en el cargo del 23 de mayo del 2023 hasta el 14 de julio del 2023 y que las presuntas irregularidades en dicho centro eran del periodo 2021-2022.

"La señora Rosa Gutiérrez ha venido declarando públicamente sobre supuestas irregularidades advertidas en EsSalud pero que venían del año 2021-2022 sobre un contratado de servicio de vigilancia y sobre un convenio de préstamo (...) inició insinuando vinculación mía con estos hechos y luego le hicieron ver un calendario a la señora y cambió su versión cuestionándome únicamente que no le había comentado estos hechos", afirmó.

DESDE EL PRIMER DÍA

Dijo también, en amplia entrevista con RPP, que el primer día de la gestión de Gutiérrez Palomino en EsSalud le solicitó una reunión a través de su secretaria, fueron hasta en tres ocasiones, pero no le concedió ninguna. "Nunca aceptó despachar conmigo ningún tema, nunca aceptó reunirse conmigo el primer día", aseguró.

"Luego de 10 horas que yo ya no era gerente general se dignó llamarme a mi oficina para decirme que traería gente de su confianza (…) En esa reunión que yo ya no era gerente general conversó varios temas, incluido la problemática del servicio de vigilancia e incluso le manifesté mi opinión que esto debía revisarse. Sobre el convenio de préstamo yo mismo se lo comenté a ella, no solo desconocía de ese asunto y además luego de comentarle tampoco lo entendió del todo", añadió.