Señala que denuncias fueron archivadas: César Linares dice estar capacitado para ser titular de EsSalud

César Linares, nombrado recientemente nuevo titular de EsSalud, aseguró que de las cuatro denuncias en su contra que se registran en la Fiscalía de Arequipa, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente.

"Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta", manifestó.

SOBRE DENUNCIAS

Señala que la denuncia correspondiente al año 2010, por el delito de lesiones, se encuentra concluida. Respecto a la denuncia registrada en el 2014, también por el delito de lesiones, fue archivada por sobreseimiento.

Respecto a la acusación por colusión simple, se encuentran en proceso de investigación por el Órgano Jurisdiccional. Y sobre la denuncia por homicidio culposo en 2018, la Fiscalía decidió archivar el caso.

ESTÁ CAPACITADO

Indicó también estar capacitado para el cargo y ratificó ser inocente de las acusaciones: "Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado", añadió.

Finalmente, Linares Aguilar manifestó categórico que no es miembro de Perú Libre, pese a que aparece hace 10 años afiliado a dicha agrupación. Afirmó que no sabe cómo está su nombre inscrito en ese partido. Con información de RPP.