Crearán registro de venta de celulares usados para reducir venta ilegal

Con el objetivo de disminuir la venta ilegal de celulares usados, el Ministerio del Interior propuso la creación de un registro de venta de estos equipos frente al alto número de robos que se registra a diario.

El anuncio lo hizo el ministro Vicente Romero, quien aseguró que la medida será alcanzada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República dentro del paquete de medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

“La norma actualmente sanciona a la víctima y al comprador, pero no al vendedor de celulares robados”, comentó Romero Fernández, quien señaló que el registro se efectuará en coordinación con las empresas operadoras.

SOBRE DENUNCIA A POLICÍAS

Sobre la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque contra los efectivos policiales por la intervención del último 19 de julio, el ministro dijo que la actual policial se efectuó en el marco constitucional.

“He visto el video, he visto bien la intervención y me deben llamar al Congreso y voy a ir, porque no ha habido ningún abuso respecto a la intervención policial”, enfatizó el ministro Vicente Romero.