Recolectan más de 20 toneladas de residuos en campaña “Perú Limpio-Chuya Chuya Perú” en el río Chillón

Más de 20 toneladas de residuos no aprovechables como restos de bolsas de plástico, llantas, madera, entre otros, se recolectaron hoy en la jornada de limpieza en la ribera del río Chillón; en el marco de la campaña “Perú Limpio-Chuya Chuya Perú” del Ministerio del Ambiente (Minam) en los distritos de Comas, Puente Piedra, Los Olivos y Ventanilla.



La actividad fue liderada por la ministra Albina Ruiz, quien hizo un llamado a la población para que no se arrojen desperdicios a los ríos y sus alrededores, ya que al contaminar dichos espacios se afecta también la salud de las personas.



En ese sentido, solicitó a la ciudadanía entregar sus residuos sólidos domiciliarios a los camiones recolectores, según la programación y rutas establecidas por los municipios. “La población no debe disponer sus residuos en el río ya que existe un servicio de limpieza. Debemos ser conscientes y cuidar estas aguas que se utilizan muchas veces para actividades agrícolas”, señaló.



Al mostrar los residuos recogidos durante la jornada de limpieza, manifestó que su inadecuado manejo ocasiona que terminen en el mar, donde los peces los confunden con alimento, ingresan a su organismo y luego son consumidos por las personas.



La jornada de limpieza del río Chillón se logró gracias a la labor conjunta entre el MINAM, el Gobierno Regional del Callao; el Gobierno Regional Metropolitano de Lima; la Municipalidad Metropolitana de Lima; los municipios distritales de Puente Piedra, Los Olivos, Comas y Ventanilla; Rutas de Lima; cadetes de la Escuela Técnico Superior la Policía Nacional del Perú, estudiantes de la Universidad Científica del Sur, de la Universidad Autónoma del Perú y de la Universidad Tecnológica del Perú, además de colectivos juveniles.



Esta intervención forma parte de la campaña de educación e información ambiental “Perú́ Limpio - Chuya Chuya Perú”, la cual constituye una acción prioritaria a nivel nacional del sector Ambiental, que busca fomentar y fortalecer las buenas prácticas ambientales de la ciudadanía respecto al consumo responsable y el manejo adecuado de los residuos sólidos. En Los Olivos se plantó el árbol número 7301 del distrito.



Distritos comprometidos



La jornada de esta mañana se inició en el cruce del Puente Río Chillón con la Panamericana Norte, donde confluyen los distritos de Comas, Los Olivos y Puente Piedra. Luego siguió en el ámbito de Los Olivos y Puente Piedra y el Puente Bethania. La jornada concluyó en Ventanilla, a la altura de la Asociación Parque Porcino Sector 13.



Durante la intervención también participaron la viceministra de Gestión Ambiental, Giuliana Becerra; el presidente ejecutivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Johnny Marchán; el alcalde distrital de Los Olivos, Luis Castillo; los congresistas Marleny Portero, Nelcy Heidinger y Diego Bazán; el gerente general del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, José Tello; así como las y los voluntarios de Asez WAO.