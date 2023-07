CMP califica de "apresurada e inoportuna" nombramiento de Rosa Gutiérrez como presidenta de EsSalud

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), cuestionó el nombramiento de la extitular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, como jefa de EsSalud. Apuntó que es especialista en gestión pública, pero no tiene experiencia en seguridad social.

Dijo también que el Poder Ejecutivo tomó una decisión “apresurada” e “inoportuna” al nombrar a Gutiérrez Palomino, quien lideró el Minsa hasta el 15 de junio del 2023, cuando renunció poco antes que el Congreso debatiera su censura por su gestión ante los casos de dengue.

ACCIONES PREVENTIVAS

“La exministra es especialista en gestión, pero no ha trabajado en la seguridad social. Puede venir un técnico de afuera, pero hasta que comience a organizar su equipo. La demanda es inmediata. No hay especialistas, medicinas, equipos para una buena atención. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana…”, declaró en entrevista con RPP.

Recordó que la señora Gutiérrez Palomino, en su condición de ministra de Salud, no tomó en cuenta las acciones preventivas sugeridas por el CMP para frenar el avance del dengue a nivel nacional. “La exministra tuvo una labor de voluntad, pero de decisiones un poco retardadas”, precisó.