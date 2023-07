Mujer denuncia a clínica por diagnóstico erróneo de precáncer

Hasta los sets de Dilo Fuerte llegó Victoria, una mujer que denuncia haber sido estafada por la clínica Oncotemp y por el doctor Giovanni de la Cruz, por haberle diagnosticado precáncer, algo que fue desmentido cuando la denunciante acudió a otro centro médico para una segunda opinión.

En entrevista con Lady Guillén, la mujer indicó que acudió a la clínica Oncotemp para realizarse un chequeo de cuello uterino, y el resultado habría arrojado indicios de precáncer, por lo cual, le habrían indicado que debía ser intervenida quirúrgicamente, no obstante, al consultar en otra clínica, desmintieron completamente el diagnóstico previo que le dieron.

DOCTOR RESPONDE

El doctor Giovanni de la cruz respondió a las acusaciones en su contra y aseguró que él no dio el diagnóstico de la paciente, si no que fue el patólogo oncólogo de la clínica, no obstante, precisó que es "imposible" que su colega se equivoque porque es "muy reconocido a nivel nacional".

"Yo solo tomé la muestra [...] el estudio patológico lo hizo un patólogo oncólogo reconocido a nivel nacional, él dio el diagnóstico de precáncer [...] el patólogo oncólogo dio el diagnóstico de lesión precancerosa grado 1 [...] dentro del protocolo de la cínica, lo que se hace es una cirugía pequeña", sostuvo.