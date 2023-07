Bruno Pinasco sobre el lenguaje inclusivo: “soy tradicional y respeto el idioma”

El conocido conductor Bruno Pinasco se refirió al llamado lenguaje inclusivo que fue utilizado por el productor y director Ricardo Morán durante un discurso en la marcha por el Orgullo LGTBIQ, lo cual generó diversas críticas, entre ellas del conductor Pinasco.

“Yo soy muy tradicional en esas cosas y el idioma español es uno de los más ricos del mundo, así que yo soy educado a la vieja guardia y siempre mantengo o trato de usar el idioma de la manera más correcta, ¿no?”, señaló el artista.

Por otro lado, manifestó que, aunque respeta el uso de dicho lenguaje, no cambiará su opinión al respecto. “Si hay alguien que se siente cómodo diciendo ‘elles’ o ‘bienvenides’, chévere, pero yo no me siento cómodo porque no sé, soy educado de otra manera... y siempre he respetado, mi madre es española, con eso te digo todo”, dijo al reportero del programa Amor y Fuego.

RICARDO MORÁN DEFIENDE LENGUAJE INCLUSIVO

Morán señaló en su programa de podcast que el lenguaje inclusivo es muy importante, pero que no es una imposición emplearlo. “El lenguaje inclusivo no es una imposición, es sencillamente una forma en la que algunas personas, unas más que otras, estamos tratando de llamar la atención sobre muchos problemas que tenemos como sociedad”, manifestó el productor.

¿QUÉ DIJO MORÁN QUE DESATÓ LAS CRÍTICAS?

Durante su participación en la marcha del orgullo realizado el pasado 1 de julio, el Ricardo Morán dio un discurso usando este lenguaje: “Hoy día al desfilar todos nosotres le hemos dado esa esperanza a muchísimas personas como nosotros (...) ¿Dónde está la gente gay?, ¿dónde están las lesbianas?, ¿dónde están los bisexuales?, ¿los transexuales?”, señaló.