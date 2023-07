Los Olivos: dos amigos sufren el robo de 8 mil soles tras ser pepeados en discoteca

Dos amigos que salieron a divertirse a una discoteca, en el distrito de Los Olivos, uno de ellos denunció que sufrió el robo de 8 mil soles de sus tarjetas de créditos, luego que fueran pepeados tras pedir dos cervezas, las cuales fueron servidas por una mujer del centro nocturno al que asistieron.

“Fuimos a un bar después de salid de una discoteca y pedí una cerveza con mi tarjeta, bebida que trajo una chica que trabaja en el local. La cerveza vino destapada con dos vasos con hielo. Pasó al promediar de las 4 de la mañana y desde ese momento ya no recuerdo nada”, señaló el denunciante, en entrevista para Dilo Fuerte.

La víctima señala que no recuerda nada de lo sucedido hasta la mañana siguiente que fue despertado por el personal de seguridad del local. “Me desperté y tenía todas mis pertenencias (Billetera, celular, tarjeta), salí del lugar fui a mi casa y después cuando fui al banco porque no ingresaba a mis aplicativos en mi teléfono, me doy con la sorpresa que no había 8 mil soles”, expresó.

SITUACIÓN DE SU AMIGO

La victima relató que cuando despertó no pudo ubicar a su amigo, incluso desapareció durante todo el día, sin embargo, señaló que su acompañante, quien sería su tío apareció en Collique, en el distrito de Comas. “El (tío) está muy afectado a el lo han dopado más, no se acuerda de nada de los que pasó. Hasta ahora está inconsciente”, agregó.