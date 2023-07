Estafas por WhatsApp: abren cuenta bancaria con DNI de indigente y depositan más de 250 mil soles

¡Para no creer! Una red criminal le pagó S/400 a un indigente que vivía en un parque de Villa María del Triunfo a cambio de entregarles su número de DNI. Lo que nunca imaginó este hombre fue que sus datos serían usados por una mafia que se dedica a las estafas piramidales.

De acuerdo a la declaración del sujeto identificado como Pool Mendoza Torres, un hombre se le habría acercado para ofrecerle un trato a cambio de su información personal. “Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo ‘tú no debes tener cuenta, ¿por qué no te bancarizas para que pidas préstamo?’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos de frente y de perfil. Si yo le daba todo eso me daba 400 soles”, declaró a las autoridades.

CUANTIOSAS GANANCIAS

De acuerdo a las investigaciones, con los datos proporcionados la red criminal dedicada a la estafa abrió una cuenta bancaria y de acuerdo a los informes bancarios, sólo entre el 1 y el 20 de junio acumularon en la cuenta abierta a nombre del investigado, más de S/250 mil.