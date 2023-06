Joven extranjero y su pareja embarazada son agredidos por no dejar que orinen en su moto

Christofer García, un joven de nacionalidad venezolana, denuncia haber sido agredido junto a su pareja, quien se encuentra embarazada, por no permitir que orinen en su motocicleta. Ambos fueron agredidos con golpes, botellas y hasta cuchillo.

En los sets de Dilo Fuerte, la víctima detalló que la agresión se produjo en el Día del Padre, cuando le reclamó a un sujeto por estar orinando en su vehículo menor en horas de la madrugada.

"Eran las 2 de la mañana, yo me encontraba durmiendo en mi cuarto, cuando empieza a sonar la alarma de mi moto, me asomo a mi ventana para ver que estaba pasando [...] cuando veo, había una persona orinando en la moto y por todos lados, yo le digo que no orine ahí, y él empezó con lisuras a decir que me vaya a mi país", dijo.

García indicó que el sujeto en mención estaba bebiendo en la fiesta de una vecina. Precisó que fue hasta dicho evento para reclamar por lo que estaban haciéndole a su moto, pero terminó siendo brutalmente golpeado junto a su pareja.

"En lo que bajamos y hablamos con la señora (vecina), empiezan a salir todos los invitados de la fiesta, la enamorada del dueño del piso empieza a decirme que tú no vas a arruinar mi fiesta y me da una cachetada [...] me dieron el primer botellazo en la cabeza [...] trato de jalarla a ella (su pareja) para llevarla a donde vivimos y me jalaron por el cuello y entre todos me empiezan a golpear [...] eran más de 15 personas contra mí solo, cuando volteo a ver dónde estaba ella (su pareja), ya la tenían en el piso golpeándola", añadió.

No conformes con la brutal paliza que le dieron, uno de los desadaptados sujetos sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Al notar lo que habían hecho, Christofer García rápidamente se sacó el arma blanca y con la poca fuerza que le quedaba agarró a su pareja y huyeron.

ASESORÍA LEGAL

Al tomar conocimiento de este caso, la producción del programa conducido por Lady Guillén coordinó con el doctor Pedro Sánchez para que pueda brindarle asesoría legal a las víctimas de esta brutal agresión. Cabe precisar que ya se sentó la denuncia correspondiente y se espera que las autoridades procedan como debe ser.