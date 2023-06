Denuncian despidos intempestivos en TV Perú

Varios periodistas han publicado en sus cuentas oficiales de Twitter su despido de TV Perú sin darles mayores justificaciones que el vencimiento de sus órdenes de servicio. Es el caso de Jorge Ballón Artaza, conductor del noticiero matinal.

“De manera extraoficial me acaban de informar que ya no pertenezco a TV Perú. ¿La ‘razón’? Venció mi orden de servicio. Es decir, mañana iba a ir al canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar. Así, sin más, solo por el formalismo documentario”, señaló el periodista.

Quien también informó de su salida de IRTP fue la reportera Ximena Carrasco, quien relató que su pedido para renovación de servicio “rebotó” desde la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

“Hoy sin razón ni justificación fui despedida de TV Perú Noticias, gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio pero esta rebotó desde la presidencia. Hoy me informaron que ya no pertenezco al IRTP. Pedí razones y me dijeron que no había”, dijo la reportera desde su cuenta de Twitter.

NUEVA PRESIDENTA

Hace unos meses la presidencia de IRTP se renovó, el gobierno nombró a Ninoska Rosario Chandia Roque, quien antes había tenido el cargo de directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Dina Boluarte.

Cabe señalar que el anterior presidente de IRTP, Jesús Solari, presentó su carta irrevocable de renuncia. Según fuentes de El Comercio, el directivo decidió su salida tras constantes presiones desde Palacio de Gobierno para que brinde más contenido informativo a favor del gobierno de Boluarte.